شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات التنازل والطعون بانتخابات «المحامين».. و«مرتضى» يعتذر عن عدم الترشح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نقابة المحامين، الثلاثاء، تلقي طلبات التنازلات والطعون في انتخاباتها التي تُجري على منصب النقيب وأعضاء المجلس، وذلك حتى الخميس المقبل، على أن يبدأ الفصل في الطعون والتنازلات يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، فيما يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم، اعتذاره عن عدم خوض انتخابات نقابة المحامين على منصب نقيب المحامين في الفترة الحالية، وذلك بعدما كان قد تقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الترشح، الأحد الماضي، ليصبح بذلك أول متنازل عن الترشح في الانتخابات.

وقال منصور، في مؤتمر صحفي، إن هموم نادي الزمالك أكبر في الفترة الحالية، وإنه فوجئ بوجود قضايا لإيقاف الانتخابات، وشدد على أنه سيخدم المحامين وهو بعيد عن النقابة، مضيفًا: «أرى أن ترشحي على منصب نقيب المحامين سيعطلني عن عملي داخل نادي الزمالك وفي مجلس النواب، لذلك أعتذر عن عدم خوض الانتخابات الخاصة بالنقابة».

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من جانبه، كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، أن كل صندوق اقتراع في انتخابات النقابة سيشرف عليه عضو هيئة قضائية ويعاونه موظف من ذات الجهة التابعة له، والتصويت سيكون بحضور مندوبي المرشحين، ثم فرز الأصوات بذات مكان الاقتراع.

جاء ذلك بعدما أبدى عدد من المرشحين، أبرزهم رجائي عطية، اعتراضهم على عدم الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، بما يهدد نزاهتها.

ودعا «عاشور» في تصريحات صحفية، خلال وضع حجر أساس نادي النقابة بالقاهرة الجديدة، جميع المرشحين وأنصارهم بالالتزام بآداب الحوار وشرف الخصومة والكلمة، والالتزام بآداب المحاماة، وهذا الالتزام تمليه علينا المسؤولية، حتى تكون صورة المحامين مشرفة أمام الرأي العام.

وأقر «عاشور» باحترامه لكل المرشحين على مقعد النقيب والعضوية، مستطردًا: «لا يليق بالمحامي أن يستخدم لفظًا معيبًا أو عبارة قبيحة، فهذا خارج دائرة الخصومة، ونقدم أنفسنا للمحامين بتاريخنا وإنجازاتنا وتصورنا للمستقبل».