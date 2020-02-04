شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «خارجية البرلمان» للسفير الكندي: «آثار عدم الاستقرار في ليبيا ستطال الجميع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في لقاءين منفصلين جيس ديتون سفير كندا بالقاهرة وجريج لويس سفير نيوزيلندا .

وأشاد كريم عبدالكريم درويش في كلمته للسفير الكندي بما تشهده العلاقات المصرية الكندية من تطورات في مجالات التعاون المختلفة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تعزيز مجالات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة لكافة الاستثمارات الأجنبية خاصة الكندية التي تقوم بدور بارز في توفير فرص عمل للشباب المصرى لاسيما في دمياط وغيرها.

واستعرض «درويش» أمام السفير الكندي تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط في ضوء الخطة الأمريكية للسلام، وتطورات الأوضاع في ليبيا والدور التركي في هذا الشأن الذي يتناقض مع مقررات حلف الناتو والجهود الدولية لتسوية الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب والتطرف من خلال نقل المقاتلين لليبيا وتعزيز الميلشيات المسلحة، وهو الأمر الذي سينعكس على الجميع – على حد قوله، لافتا إلى أن الآثار الوخيمه لعدم الاستقرار في ليبيا ستطال الجميع.

ولفت «درويش» للسفير الكندي أهمية استيضاح الحقائق عن الوضع في مصر وعدم الالتفات للشائعات والأكاذيب التي يتم الترويج لها من قبل بعض الجماعات التي تنتهج مبدأ التقية وتروج لأكاذيب .

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فيما أكد كريم درويش للسفير الينيوزلندي بالقاهرة، أنه رغم بعد المسافات الجغرافية بين مصر ونيوزيلندا إلا أن هذا لم يكن عائقاً أمام تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في مجال التبادل التجاري والتعاون بين البلدين في مجالات الزراعة وتصدير الحاصلات الزراعية المصرية لنيوزلندا وأهمها البرتقال المصري وغيرها من المنتجات الزراعية .

ونوه «درويش» إلى التقارب بين مصر ونيوزلندا في العديد من القضايا والمحافل الدولية وما يمثله هذا التقارب من نموذج للعلاقات الثنائية وموقف مصر المساند لنيوزلندا في مجابهتها للإرهاب وما قامت به من إجراءات عقب الحادث الإرهابي في كرست تشيرش.

وأشاد رئيس خارجية النواب بالدور الذي تقوم به نيوزلندا في إزالة الألغام في الصحراء الغربية المصرية وما يمثله هذا الدور من أهمية في سياق الجهود المصرية لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي.

وثمن كريم درويش الجهود النيوزلندية في إعادة الآثار المصرية، وأكد أنه جهد محمود من حكومة نيوزلندا ونموذج للتعاون المصري في استعادة آثارها.

ورحب درويش بتكرار تجربة اللقاءات البرلمانية بين البلدين عبر تقنية الفيديو كونفراس لبحث العلاقات التجارية والتبادل التجاري بين البلدين من خلال أعضاء اللجنة والمجلس المعنيين بتعزيز تلك العلاقات .

يذكر أن اللجنة أجرت لقاء لأول مرة في تاريخ البرلمان المصرى بتقنية الفيديو كونفراس مع جمعية الصداقة النيوزلندية منذ عدة أشهر لاقى ترحيب واهتمام الجانب النيوزلندى الذي طلب تكرار عقد مثل هذه اللقاءات.