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قطع المياه بشكل مفاجئ عن مدينة شبين القناطر

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد شارع وابور الحليج بجوار مدرسة الجندي بمدينة شبين القناطر حدوث انفجار وعطل مفاجئ فى خط المياه 360 مم GRP.

وتم قطع المياه عن المدينة والدفع بالفرق الفنية لتحديد مكان العطل والعمل على إصلاحه إلى جانب الدفع بعربات لشفط المياه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالمحافظة.

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تلقى غريب أحمد على رئيس مدينة شبين القناطر بالقليوبية إخطارا من مسئولى المياه بحدوث انفجار وعطل مفاجئ بشارع وابور الحليج بجوار مدرسة الجندى بالمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أنه انتقل إلى مكان العطل، وأجرى اتصال بمدير فرع شركة المياه بشبين القناطر، وتحرك قسم الأزمات بالمجلس وتم التنسيق مع شركة المياه وإحضار الفنيين لإصلاح العطل.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى الدفع بسيارات الكسح بمجلس المدينة وعربات شركة المياه، لسحب المياه من المنطقة، وبالفعل تم شفط جميع المياه وجارى عمل اللازم لإصلاح العطل وسيتم فتح محابس المياه فور إصلاح العطل.

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