شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يشكر السيسي لتصديقه على تعديل «نفقة الزوجة» بقانون العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لتصديقه، أمس، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

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وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها واعتزازها بدعم ومساندة الرئيس السيسي للمرأة المصرية وتقديره لما تواجهه المرأة من معاناة كبيرة داخل أروقة المحاكم، ما يعكس إيمانه الشديد وقناعته بقضايا المرأة وبدورها الفعال في المجتمع، كما يؤكد سعى الدولة الحثيث لتحقيق المزيد من الإصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية.

يذكر أن المادة الأولى من القانون نصت على أن «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن».

ونص التعديل على أنه «إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر».