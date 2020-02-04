شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «المصري اليوم» تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2019/ 2020، وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الأحمر 53%.

كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100%، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 67.6%.

وأكد هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم، أن عدد الطلبة الذين أدوا الامتحانات 6299 طالبًا، مشيرًا إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم من خلال الإنترنت عن طريق الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر، وصفحة مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية (التيرم الأول)

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نتيجة الإعدادية المهنية:

نتيجة الإعدادية التربية الخاصة: