شكرا لقرائتكم خبر عن لميس جابر تقدم برنامجًا جديدًا على «الحياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت «المتحدة للخدمات الإعلامية» مع الكاتبة الكبيرة لميس جابر، لتقديم برنامج جديد على قناة «الحياة»، وذلك في إطار السياسة التي وضعها تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، في إنتاج برامج بمحتوى جديد، يهدف لترسيخ الهوية الوطنية عند الشباب وإعادة تقديم تاريخ مصر بشكل مشوق للمشاهدين، وفي الوقت نفسه دحض الأكاذيب وكل محاولات تشويه التاريخ المصري من المنابر الموجهة ضد الهوية المصرية.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم «المتحدة»، إن المجموعة تهدف في خريطتها البرامجية الجديدة إلى المزج ما بين البرامج الثقافية وذات المحتوى التنموي وبين البرامج التجارية، لتحقيق توازن في المحتوى الإعلامي، ويهدف هذا البرنامج إلى تثقيف الجيل الجديد بحكايات عن مصر وهويتها الثقافية والتاريخية وعظمة الوطن الذي شهد بدايات التاريخ والحضارة، كما يهدف إلى تفسير عادات وتقاليد المصريين والأصول التي تربى عليها الجدود وعلاقتها بتاريخنا، وتفسير بعض المواقف السياسية التي تحدث في الشرق الأوسط وفق جذورها التاريخية والعقد التاريخية لبعض الأنظمة من الهوية المصرية وسعيهم للضرب في انتماء الشباب.