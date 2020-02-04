شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يطالب الصحف والفضائيات بالالتزام ببيانات «الصحة» عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة التزام جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، عند نشر أو بث أي مواد تتعلق بحدوث إصابات بفيروس "كورونا" في مصر.

وشدد المجلس على أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك.

وأوضح المجلس أن المعايير المهنية للإعلام تحظر تمامًا على أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، نشر أو بث أي مواد تتعلق بحدوث أوبئة إلا بمعرفة الجهات المختصة، مضيفًا أن لجان المجلس تتابع مدى التزام الوسائل المختلفة بالقواعد المهنية.