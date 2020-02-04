"التموين": ضبط صاحب مطعم يُقدم وجبات جاهزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأثمرت جهود تلك الحملات عن ضبط 1003 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" وأبرزها تلك القضايا ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الظاهر (بمحافظة القاهرة) لحيازته (600 كيلو جرام " مفروم لحوم- كفته") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.

ضبط المدير المسئول عن مصنع للطباعة والدعاية والإعلان "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (7700 فرخ كرتون فارغ منتج نهائي "معدة للبيع") مقلدة ومغشوشة للعلامات التجارية دون تفويض بغرض توزيعها على المحلات غير المرخصة، وكذا (13،500 طن رول بلاستيك "مستلزمات إنتاج") معد للطباعة ومجهولة المصدر.

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وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مصنع لإنتاج الأدوات المنزلية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (730600 قطعة أدوات منزلية) بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة البساتين (بمحافظة القاهرة) لتجميعه (20000 لتر "بنزين 80") دون التعاقد مع الجهات المختصة، وذلك بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، حيث قدرت الكمية المضبوطة بأكثر من (130 ألف جنيه تقريبًا).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.