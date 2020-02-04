ضبط عصابة لبيع المشغولات الذهبية المقلدة بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عناصر تشكيل عصابي، لبيع المشغولات الذهبية المقلدة بمنطقة السيدة زينب.

تلقى المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السیدة زینب، بلاغا من "ك.م.ب" 32 سنة، صاحب محل مشغولات ذھبیة مكة المكرمة كائن بشارع خیرت بدائرة القسم، يفيد بتضرره من سیدتان " أدلى بأوصافهما التقريبية " لقيامهما ببیع 2 دبلة ذھب عیار 21 له مقابل مبلغ مالي، وتقدیمھما فاتورة شراء لھما، وعقب انصرافهما اكتشف بأنهما مقلدين ومدموغين بأختام مقلدة ومتلاعب بقيمة العیار الخاص بھما.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحریات تحت إشراف العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، وجمع المعلومات ومن خلال فحص كامیرات المراقبة بمكان الواقعة، وفحص المترددین على المحل ملك المجني علیه تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "ك م ب" 36 سنة، ربة منزل، ومقیمة بدائرة قسم شرطة الشرابیة، و"ه.ط.ع" 18 سنة، ربة منزل ومقیمة بذات العنوان " نجلة الأولى".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددھما، تمكن الرائدان مهند خليل وخالد جبر، معاونا مباحث القسم وبصحبتھما القوة المرافقة من ضبطھما، وبحوزة الأولي2 دبلة ذھب عیار 18 مقلدتان وبمواجهتهما أمام العميد حسام حنفي، مفتش المباحث، بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط أیدتاھا، واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "ج ت س" 48 سنة، صائغ مجوهرات، ومقیم بدائرة قسم شرطة السلام أول، و "ز س م" 54 سنة، عاطل ومقیم بدائرة قسم شرطة المرج.

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وباستهدافهما تم ضبطهما حال استقلالهما سیارة ملك المتھم الثالث وعُثر بداخلھا كمية كبيرة من المشغولات الذهبية وجمیعھا مقلدة ومغشوشة، ومبالغ مالية.

وبمواجهتهما أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، بما جاء بأقوال المتھمتان أیداھا، وأقر الثالث بتكوينه تشكیلاً عصابیاً تخصص نشاطه الإجرامي في بیع المصوغات الذھبیة المغشوشة والمختومة بأختام منسوب صدورھا لھیئة الموازین والدمغة " مقلدة" بالاشتراك مع باقي المتھمین.

وأضافت الأولي بتحصلھا علي المصوغات المقلدة من المتھم الثالث ، والتصرف فیھم بالبیع بالاستعانة بالمتھمة الثانیة لمحلات لمصوغات الذھبیة مقابل مبالغ مالیة، وأقر المتھم الرابع باقتصار دوره علي تأمین الطریق وتحصیل المبالغ المالیة من الأولي والثانیة عقب تصرفھما في المشغولات الذھبیة المقلدة بالبیع.

وباستدعاء المجني علیه تعرف على المتھمتان واتھمھما وباقي المتھمین بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد محمد مصطفى، مأمور قسم السيدة زينب، إلى النيابة العامة.