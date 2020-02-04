سقوط عاطلين بحوزتهما 260 قرصاً مخدرا و564 سبيكة ذهبية مقلدة بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطلين، وبحوزتهما 260 قرصاً مخدرا و564 سبيكة ذهبية مقلدة بمنطقة عين شمس.

أثناء مرور المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، والرائدين عمرو شريف وكريم الأهواني، معاونا المباحث، بشارع الحرية دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "ز. ا.ج" 23 سنة عاطل، وبحوزته 60 قرصا مخدرا.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "ا.ا"21 سنة عاطل، ومقيم بشارع محمد عسكر ـ الزهراء ـ دائرة القسم.

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بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير، أمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات الآتية" 200 قرص مخدر، 564 قطعة صفراء اللون "تشبه السبائك الذهبية"، مبلغ مالي 700 جنيه، هاتف محمول".

وبمواجهته أمام اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، واقر باستخدامه للقطع الصفراء المضبوطة بحوزته بقصد النصب على المواطنين.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء سامي أنور، مساعد فرقة الشرق، إلى النيابة العامة.