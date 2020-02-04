ضبط المتهم بسرقة عامل تحت تهديد السلاح بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على المتهم، بسرقة عامل تحت تهديد السلاح بمنطقة الظاهر.

أثناء مرور الرواد أحمد عادل، وخالد عبد الحليم، وسعيد صلاح، ضباط مباحث قسم شرطة الظاهر، بمیدان السكاكیني بدائرة القسم تناهى إلى سماعه صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبیان الأمر، تمكنوا من ضبط "ه.ط" عاطل، والمطلوب التنفیذ عليه في 3 حكم حبس جزئي "تسول"، بإجمالي حبس 5 شهور، وبحوزته دراجة البخاریة رقم (أ د ب 6327)، ولا یحمل ثمة تراخيص، وطبنجة صوت ماركة برتا، وعدد 2 طلقة من ذات العیار، هاتف محمول "مجهول المصدر"، عقب قیامه بسرقة الهاتف المحمول كرها عن "ح. م"، 33 سنة، عامل بورشة إصلاح إطارات كائنة بمحل البلاغ تحت تهدید الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزته.

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وبسؤال المجني عليه اتهمه بسرقته بالإكراه لرفضه إصلاح الدراجة البخارية المضبوطة بحوزة المتهم.

وبمناقشة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، عن مصدر الدراجة البخارية اعترف بسرقتها حال توقفها بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصیل الأسلاك" أمكن التوصل لمالكها وتبین انه یدعى "م. م"، 27 سنة، عامل، جارٍ استدعائه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، والعميد إيهاب عزيز، مأمور قسم الظاهر، إلى النيابة العامة.