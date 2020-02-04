"حماية المستهلك" يوجه "غبور أوتو" بفحص منظومة التوجيه للسيارة إلنترا HD

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه جهاز حماية المستهلك شركة جي بي غبور أوتو، ببدء الفحص لمنظومة التوجيه للسيارة هيونداى إلنترا HD، حفاظا على أمن و سلامة المواطنين.

وأوضح جهاز حماية المستهلك في بيان اليوم الثلاثاء، أن حملة الفحص مجانية لمنظومة التوجيه للسيارة إلنترا HD (العفشه الأمامية)، بدءا من إنتاج سبتمبر 2018 وحتى يونيو 2019 كإجراء وقائي.

وأضاف الجهاز، أنه يمكن التواصل من خلال الاتصال على الخط الساخن لشركة جي بي غبور اتو 16661 للحجز و تحديد موعد في أقرب مركز خدمة دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.