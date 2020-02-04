محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
وجه جهاز حماية المستهلك شركة جي بي غبور أوتو، ببدء الفحص لمنظومة التوجيه للسيارة هيونداى إلنترا HD، حفاظا على أمن و سلامة المواطنين.
وأوضح جهاز حماية المستهلك في بيان اليوم الثلاثاء، أن حملة الفحص مجانية لمنظومة التوجيه للسيارة إلنترا HD (العفشه الأمامية)، بدءا من إنتاج سبتمبر 2018 وحتى يونيو 2019 كإجراء وقائي.
وأضاف الجهاز، أنه يمكن التواصل من خلال الاتصال على الخط الساخن لشركة جي بي غبور اتو 16661 للحجز و تحديد موعد في أقرب مركز خدمة دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.
كانت هذه تفاصيل خبر "حماية المستهلك" يوجه "غبور أوتو" بفحص منظومة التوجيه للسيارة إلنترا HD لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.