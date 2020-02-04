محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أعلن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنه ضمن خطة محافظة القاهرة لإزالة المناطق العشوائية والخطرة، فقد تم الانتهاء من إزالة منطقة العصارة العشوائية بحي المرج بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
وصرح نائب المحافظ بأنه تم إزالة 17 عشة ومنزلاً مقامًا بدون ترخيص وبشكل عشوائي وبالتالي أصبحت المنطقة عشوائية الأمر الذي استوجب الإزالة وتم فتح الطريق أمام المارة بعد الانتهاء من عملية الإزالة.
وأوضح نائب المحافظ أنه تم حصر السكان وعددهم 62 أسرة وتم نقلهم وتسكينهم في شقق سكنية تم فرشها في مدينة المحروسة بالسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظة القاهرة: إزالة منطقة العصارة العشوائية بالمرج وتسكين الأسر بمدينة المحروسة بالسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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