سامح عاشور يكشف موقف نقابة المحامين من الإشراف القضائي على الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، أن كل صندوق اقتراع في انتخابات النقابة سيشرف عليه عضو هيئة قضائية ويعاونه موظف من ذات الجهة التابعة له، والتصويت سيكون بحضور مندوبي المرشحين، ثم فرز الأصوات بذات مكان الاقتراع.

جاء ذلك بعدما أبدى مجموعة من المرشحين مخافوهم، أبرزهم رجائي عطية من عدم الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، بما يهدد نزاهتها.

Advertisements

ودعا عاشور في تصريحات صحفية خلال وضع حجر أساس نادي النقابة بالقاهرة الجديدة، جميع المرشحين وأنصارهم بالالتزام بآداب الحوار وشرف الخصومة والكلمة، والتزام بآداب المحاماة، وهذا الالتزام تمليه علينا المسئولية، حتى تكون صورة المحامين مشرفة أمام الرأي العام".

وأقر "عاشور"، باحترامه لكافة المرشحين على مقعد النقيب والعضوية، مستطردا: "لا يليق بالمحامي أن يستخدم لفظ معيب أو عبارة قبيحة، فهذا خارج دائرة الخصومة، ونقدم أنفسنا للمحامين بتاريخنا وإنجازاتنا وتصورنا للمستقبل".

وكشف "عاشور"، أن البعض يسعى لوقف الانتخابات ممن كانوا ينادون بسرعة إجرائها، رغم عدم وجود سبب قانوني جوهري أو بسيط لذلك، منبها: "إيقاف الانتخابات لا يعني وجود هيئة أخرى بخلاغ أخر مجلس نقابة منتخب لتديرها حتى إتمام الانتخابات، فلن يدير النقابة قاضي أو وزير بل المجلس المنتخب وفقا للقانون".​