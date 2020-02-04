حمدي زقزوق عن الأذان الموحد: "أول من طبقته بـ4 آلاف مسجد.. وهذا سبب توقفه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، إنه صاحب فكرة مشروع الأذان الموحد، وجرى تطبيقه بأربعة آلاف مسجد، خلال توليه المنصب.

وأضاف زقزوق في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء: "أنا أول من اقترحت فكرة الأذان الموحد، خلال فترة عملي وزيرا للأوقاف، وتم التطبيق بأربعة آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، إلا أن المشروع توقف بسبب التظاهرات التي وقعت عام 2011".

وتابع وزير الأوقاف الأسبق: "بعد أن وقعت اضطرابات ومظاهرات عام 2011، تمت سرقة أجهزة البث الخاصة بالأذان الموحد من المساجد، وتوقف المشروع".

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وأطلقت وزارة الأوقاف، المرحلة الأولى من البث التجريبى للآذان الموحد بـ 100 مسجد بالقاهرة اليوم الاثنين، فبراير الماضي، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والتقنية والإدارية.

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