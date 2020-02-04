أخبار مصر | 'الصحفيين العرب' يدين عدوان جبهة النصرة الإرهابية على الإعلاميين السوريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب' يدين عدوان جبهة النصرة الإرهابية على الإعلاميين السوريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين: إن جبهة النصرة الإرهابية قامت بشن هجوم على طاقم الإعلاميين السوريين أثناء تأدية واجبهم الوطني والمهني في ريف حلب الجنوبي؛ حيث تعرضت سيارتهم لقذيفة صاروخية، مما أدى إلى إصابة مراسلتي قناة سما كنانة علوش، وقناة العالم ضياء قدور، ومصور قناة العالم إبراهيم كحيل، ومصور قناة الكوثر صهيب المصري.

وأعلن الاتحاد في بيان له، عن تضامنه مع اتحاد الصحفيين السوريين، وأدان هذا الاستهداف المباشر للزملاء الإعلاميين، بالرغم من ارتدائهم معدات السلامة المهنية، وما يشير إلى أنهم صحفيون.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب، كافة الاتحادات والنقابات الصحفية والمنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذا الاعتداء الغاشم من قبل هذه الجبهة الإرهابية على الصحفيين السوريين خلال أدائهم لعملهم المهني.