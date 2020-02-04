أخبار مصر | مصدر بلجنة انتخابات نقابة المحامين: مرتضى منصور لم ينسحب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بلجنة انتخابات نقابة المحامين: مرتضى منصور لم ينسحب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر بلجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين: إن المستشار مرتضى منصور المرشح على منصب النقيب العام، لم يقدم تنازلا عن الترشح، وما زال ضمن المرشحين حتى الآن.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى "الخليج 365": إنه إذا لم يقدم المرشح تنازلا رسميا، سيدرج اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين.

وبدأت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات التي تعقد 15 مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك حتى الخميس المقبل الموافق 6 فبراير.

ومن المقرر الفصل في الطعون والتنازلات يوم الاثنين الموافق 10 فبراير وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.