أخبار مصر | لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، أنه نظرا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة، ضمن أعمال تطوير كباري مصر الجديدة، فقد تقرر قطع المياه عن مناطق: "عين شمس الشرقية، منطقة عرب الجسر ، شارع عزيز المصري ومتفرعاته، منطقة عزبة النخل الشرقية ، منطقة الهايكستب".

وأضافت الشركة، أن قطع المياه يبدأ اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم غد الأربعاء، حتى الساعة 9:00 من مساء نفس اليوم.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع، والتنبيه على أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه.