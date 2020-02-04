أخبار مصر | دار التربية التابعة لـ"التضامن" بالإسكندرية تحتفل بعيد الشرطة

ويعد الاحتفال أحد الخدمات الثقافية والاجتماعية التي تقدم للأبناء لرفع الوعي الثقافي الوطني لديهم، وهو أحد المحاور الأساسية التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع بعض الهيئات الدولية الشريكة لتطوير المؤسسة.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ برتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

نظمت مؤسسة دار التربية بالإسكندرية، احتفالية بمناسبة عيد الشرطة بقيادة المايسترو حسني معاون، وكورال الموسيقي العربية، حيث قدم مجموعة من الأغاني الوطنية التي تغرس روح الانتماء لحب الوطن.

وتتضمن المحاور تطوير البنية التحتية والتجهيزات والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم وتطبيق سياسات الحماية ونظام إدارة الحالة وتفعيل الرعاية اللاحقة ورفع كفاءة العاملين.

وتعتبر دار التربية بمحافظة الإسكندرية، إحدى مؤسسات الدفاع الاجتماعي، وتضم جميع الخدمات المقدمة للطفل من مبانٍ ومدرسة وملاعب وعيادات طبية وورش مهنية؛ لتحصين الأطفال من الانحراف وتقويم هذه الانحرافات ووقاية المعرضين للخطر وتعديل سلوكهم لإعادتهم مرة أخرى للمجتمع مواطنين صالحين.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن، نفذت بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.

