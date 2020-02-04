أخبار مصر | دار التربية التابعة لـ"التضامن" بالإسكندرية تحتفل بعيد الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار التربية التابعة لـ"التضامن" بالإسكندرية تحتفل بعيد الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعد الاحتفال أحد الخدمات الثقافية والاجتماعية التي تقدم للأبناء لرفع الوعي الثقافي الوطني لديهم، وهو أحد المحاور الأساسية التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع بعض الهيئات الدولية الشريكة لتطوير المؤسسة.
وتعتبر دار التربية بمحافظة الإسكندرية، إحدى مؤسسات الدفاع الاجتماعي، وتضم جميع الخدمات المقدمة للطفل من مبانٍ ومدرسة وملاعب وعيادات طبية وورش مهنية؛ لتحصين الأطفال من الانحراف وتقويم هذه الانحرافات ووقاية المعرضين للخطر وتعديل سلوكهم لإعادتهم مرة أخرى للمجتمع مواطنين صالحين.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن، نفذت بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.