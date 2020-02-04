أخبار مصر | "أطباء القاهرة" تكشف موقفها من حظر ارتداء النقاب بمستشفيات جامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أطباء القاهرة" تكشف موقفها من حظر ارتداء النقاب بمستشفيات جامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة الفرعية، إن موقف النقابة من قرار الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والطاقم الطبي في مستشفيات الجامعة، لم يحدد بعد، نظرًا لحداثة القرار.

وأضافت، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن النقابة لم تأخذ موقفًا من القرار لحين الاجتماع مع هيئة المكتب، وبعد إرسال الطبيبات شكاوى من القرار إن وجدت، وقتها فقط تعلن النقابة عن موقفها من القرار ومدى قانونيته.

وأصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارا رقم "150"، يحظر خلاله ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها خلال إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي.

وجاء في القرار في مادته الثانية بأنه يحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهن بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منقبات.

وكما جاءت المادة الثالثة في القرار بأن كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة الأولى والثانية يعرض نفسة للمساءلة القانونية، فيما جاء في مادته الرابعة أنه على كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره.

