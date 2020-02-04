أخبار مصر | برلمانية: الصناعة أهم الركائز للنهوض بالاقتصاد المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: الصناعة أهم الركائز للنهوض بالاقتصاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سعاد المصري، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة منذ عام 2011، جاءت في الوقت المناسب لتقليل حجم الإستيراد، وتوفير الآلف من فرص العمل والنهوض بالصناعة المحلية.

وأضافت النائبة، أن الصناعة من أهم الركائز للنهوض بالاقتصاد المصري، وأي دولة في العالم تريد نهضة حقيقة عليها أن تهتم في المقام الأول بملف الصناعة.

وأشارت إلى أن هذه المصانع والشركات كان لها دور في توفير فرص عمل، وتغذية السوق بالمنتج المحلي، وبالتالى فاتورة الإستيراد لم تكن عالية، ونتيجة كل ما حدث وجدنا العديد من المشاكل، وبهذه التوجيهات سيتم ضخ دماء جديدة في السوق المصري، وتوفير آلاف فرص العمل، وزيادة المنتج المحلي وتقليل حجم الاستيراد، وهذا سينعكس بدوره بشكل صريح على المواطن.

وأكدت عضو مجلس النواب على أن الانفلات الأمني خلال عام 2011، نتج عنه غلق آلاف المصانع والشركات بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها سواء من خلال أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج، ما تسبب في التعثر وكانت النتيجة الغلق، وتسريح آلاف العاملين بها.