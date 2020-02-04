أخبار مصر | برلمانية تطالب بمشاركة المجتمع المدني في تمويل مشروعات الصرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بمشاركة المجتمع المدني في تمويل مشروعات الصرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت النائبة سحر عتمان، عضوة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، بموجبه يتم فتح الباب أمام المجتمع المدني؛ للمشاركة في تمويل مشروعات الصرف الصحي المتوقفة في المحافظات.

وقالت النائبة: إن توقف مشروعات الصرف الصحي في قرى محافظة الشرقية وغيرها من باقي المحافظات طوال أربعة سنوات، يتطلب دراسة الحكومة لأسباب توقفها والبحث عن بدائل.

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وأضافت أنه إذا كان غياب الاعتمادات المالية السبب الرئيسي، فعلى الحكومة ألا تقع عاجزة وتتطلب من المجتمع المدني المشاركة معها، باعتبار مشروعات الصرف الصحي من المشروعات الهامة والجوهرية التي تمس المواطنين في مصر.

وتابعت أن هناك قرى لم يدخلها الصرف الصحي منذ أكثر من 20 عامًا، وأخرى بدء فيها أعمال الصرف ثم توقفت فجأة لسنوات بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية المطلوبة.

وأشارت إلى أنها طالبت خلال مناقشة الموازنة العامة بالدولة، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الصرف الصحي حتى يتسنى للحكومة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.