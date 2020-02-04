أخبار مصر | مصر تتفوق على إسرائيل وتركيا في تصنيف جيوش العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتفوق على إسرائيل وتركيا في تصنيف جيوش العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشئون العسكرية، أن الجيش المصري تفوق على إسرائيل وتركيا وإيران في منطقة الشرق الأوسط، بعد تقدمه من المركز الـ11 إلى المركز التاسع.

جاء ذلك بعد حدوث طفرة في منظومة التسليح التي بدأها الجيش المصري، وبعد استيراد عدد من القطع الحربية لصالح القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي وحتى البرية، إلى جانب تطوير التصنيع العسكري المصري من خلال بعض القطع الحربية بالشراكة والتعاون مع الجانب الأجنبي في ظل التعاون العسكرى بين مصر والدول الصديقة.

وجاء الجيش المصري في المرتبة التاسعة في تصنيف عام 2020، حيث حل بعد بريطانيا، وتراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز الثالث عشر بعدما كان في المركز التاسع، يليه الجيش الإيراني، وجاء الجيش الإسرائيلي في المركز الثامن عشر.

