أخبار مصر | برلماني يطالب بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

وأكد البرلماني في بيان، اليوم الثلاثاء، أن التجمعات في المدارس في ظل الكثافات الطلابية الكبيرة تشكل خطورة في هذه الأجواء، ولحين التأكد بشكل تام من عدم تهديد هذا الفيروس الخطير لأي مكان في مصر، يجب تأجيل الدراسة.

وأضاف الأشقر، أن الدولة تتخذ إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفي إطار هذه

الإجراءات يقترح تأجيل موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثانى بجميع مراحل التعليم، لمدة أسبوعين، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر بالسلب على سير العملية التعليمية، كما أنه لضمان حماية صحية كافية للطلاب وأسرهم.