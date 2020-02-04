أخبار مصر | رئيس "ميتسوبيشي" اليابانية: نتطلع لتوطين التكنولوجيا الحديثة بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "ميتسوبيشي" اليابانية: نتطلع لتوطين التكنولوجيا الحديثة بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك خلال زيارة وفد شركة ميتسوبيشي موتورز، اليابانية العالمية، بحضور شركة دايموند إنترناشونال موتورز، في إطار استراتيجية "العربية للتصنيع" لتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار في مصر. وتناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به "ميتسوبيشي" من خبرات في مجال صناعة السيارات، ووسائل النقل صديقة البيئة. وتم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع، بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركة اليابانية وتحديد آليات تعزيز التعاون والاتفاق علي تبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات والاحتياجات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارات. وفي هذا الصدد، أشار "التراس" إلى تطلع "العربية للتصنيع" لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع شركة "ميتسوبيشي" وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة في قطاع صناعة السيارات، مشددا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة بنقل وتوطين التكنولوجيا، بالتعاون مع الشراكة مع الخبرات العالمية. وأضاف أنه تم الاتفاق على تحديد مجالات للتعاون المشترك في مجال صناعة السيارات "البيك آب" بكابينة منفردة ومزدوجة، وتعميق الصناعات المغذية للسيارات، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة.

وأكد الاتفاق علي زيادة نسب المكون المحلي تدريجيا والقيمة المضافة. ولفت "التراس" لأهمية ضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية بما يحقق صالح المستهلك، عبر توفير احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية. Advertisements

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه دائما لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة السيارات بأنواعها كافة بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ونوه بأن مصر لديها مقومات تنافسية جاذبة يأتي في مقدمتها العمالة الماهرة، ما يجعل من الممكن أن تصبح مركزا لتصدير السيارات لدول المنطقة بتكلفة تنافسية، وأننا نستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من خلال منتجات تلائم الأجواء والطرق في مصر ثم التصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

وأردف أن ذلك للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها مصر من خلال الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.



من ناحيته، أشاد كاتو تاكاو، رئيس شركة ميتسوبيشي موتورز، بتوجه الحكومة المصرية نحو توطين صناعة السيارات وتقديم حوافز متعددة للمستثمرين، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية. من ناحيته، أشاد كاتو تاكاو، رئيس شركة ميتسوبيشي موتورز، بتوجه الحكومة المصرية نحو توطين صناعة السيارات وتقديم حوافز متعددة للمستثمرين، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية. واستطرد أن شركة ميتسوبيشي تتطلع لتوطين التكنولوجيا الحديثة للمشروعات التي تنفذها الشركة بمصر، بالإضافة إلى تدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارات، وهو ما رحب به الفريق "التراس".

"التراس" واصل أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا المجال، وهي توطين صناعة السيارات بكافة قطاعاته في مصر. وفي السياق ذاته، قال طلال أنور الملا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الملا" القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة دايموند إنترناشونال موتورز، إلى أهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في العديد من أوجه التصنيع.

وأشاد بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها وما لديها من كوادر بشرية مدربة على مستوى عالٍ من الكفاءة إلى جانب ما تتميز به من دقة وكفاءة في تنفيذ المشروعات التي تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.