أخبار مصر | فحص 4.5 ملايين سيدة منذ بدء "100 مليون صحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص 4.5 ملايين سيدة منذ بدء "100 مليون صحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الوزارة، في بيان اليوم: إن المرحلة الثانية من المبادرة انطلقت في شهر نوفمبر الماضي، بمحافظات (القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر).
وأضافت أن المبادرة مستدامة وذلك منذ إطلاقها بمرحلتيها الأولى والثانية وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية.
وأشارت إلى أن محافظة القاهرة، الأعلى ترددًا على المبادرة، بالمرحلة الثانية، ويشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ1175 وحدة صحية في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، ويمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة من هنا، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 15335.
ونوهت بأن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 التي تشملها المبادرة وهي: (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية)، بمشاركة 1321 فريقًا طبيًا من السيدات.
واختتمت ببأن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.