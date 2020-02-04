أخبار مصر | فحص 4.5 ملايين سيدة منذ بدء "100 مليون صحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص 4.5 ملايين سيدة منذ بدء "100 مليون صحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 4 ملايين و555 ألفًا 262 امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2019.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم: إن المرحلة الثانية من المبادرة انطلقت في شهر نوفمبر الماضي، بمحافظات (القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر).

وأضافت أن المبادرة مستدامة وذلك منذ إطلاقها بمرحلتيها الأولى والثانية وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية.

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وتابعت أن المبادرة وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، وعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطرق الفحص الذاتي للثدي. وأشارت إلى أن محافظة القاهرة، الأعلى ترددًا على المبادرة، بالمرحلة الثانية، ويشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ1175 وحدة صحية في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، ويمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة من هنا، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 15335. ونوهت بأن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 التي تشملها المبادرة وهي: (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية)، بمشاركة 1321 فريقًا طبيًا من السيدات.

واختتمت ببأن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.