أخبار مصر | غدا.. أولى جلسات نظر مشروع قانون الإدارة المحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. أولى جلسات نظر مشروع قانون الإدارة المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ ائتلاف دعم مصر، غدًا الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي لنظر مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي ينظم عملية إجراء انتخابات المحلية، وتطبيق اللامركزية على المجالس المحلية، فضلا عن توسيع صلاحيات المحافظين.

وتستمر الجلسات خلال الشهر الجاري على مدار 20 يومًا تقريبا، بحضور جميع ممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين ومجالس متخصصة وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب، للتوافق على قانون يرضي جميع الأطراف.

يذكر أن مجلس النواب في ديسمبر الماضي أجل مناقشة مشروع القانون بعدما رفضته الأغلبية البرلمانية، حيث شهدت الجلسة العامة للمجلس حينها خلافات واسعة بين رئيسه علي عبد العال، ورؤساء الهيئات البرلمانية الرئيسية.

فيما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، عن أمله في إجراء انتخابات المجالس المحلية في وقت مبكر من عام 2020.