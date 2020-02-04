أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يؤكد ضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية في أزمة 'كورونا'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يؤكد ضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية في أزمة 'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ضرورة التزام جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، وذلك عند نشر أو بث أي مواد تتعلق بحدوث إصابات بفيروس كورونا في مصر.

وشدد المجلس في بيان له، على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك.

وأوضح المجلس أن المعايير المهنية للإعلام تحظر تمامًا على أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني نشر أو بث أي مواد تتعلق بحدوث أوبئة إلا بمعرفة الجهات المختصة، موضحًا أن لجان المجلس تتابع مدى التزام الوسائل المختلفة بالقواعد المهنية.