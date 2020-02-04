أخبار مصر | برلماني: مصر تعيش ثورة تشريعية في كافة المجالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر تعيش ثورة تشريعية في كافة المجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اجتماعا لأعضائها صباح اليوم الثلاثاء، لنظر ودراسة المواد الخلافية في مشروع قانون الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات المعنية، من أبرزها وزارتي السياحة والزراعة.

وقال مجدي ملك، وكيل وزارة الزارعة خلال الاجتماع: "قد تتعارض تعديلات بعض التشريعات مع أصحاب المصالح الراغبين في استمرار الفوضى، لكن هذا الكلام لا ينطبق على الشرفاء من أبناء الوطن، والثورة التشريعية تأتي في مواجهة العديد من التشريعات التي عفا عليها الزمن، وبشكل يستهدف تحقيق التنمية لصالح المواطنين".

وأضاف ملك: "أن مصر تعيش ثورة تشريعية كبرى في كافة المجالات، خاصة في ظل وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية بذلك".

وتابع: "إعادة تنظيم القوانين في مصر لم يكن ليحدث لولا وجود إرادة حقيقية للرئيس السياسي بضرورة ضبط التشريعات لتتوافق مع ما يخدم مصلحة الوطن، وأكبر دليل على ذلك إعادة أحد مشروعات القوانين (قانون التجارب السريرية) إلى البرلمان عملا بصلاحياته الدستورية، بل والتوجيه بتعديل بعض التشريعات التي صدرت".