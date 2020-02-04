أخبار مصر | خروج أول حالة اشتباه بفيروس كورونا من حميات حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خروج أول حالة اشتباه بفيروس كورونا من حميات حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج سيف أحمد، المترجم والمرشد السياحي العائد من الصين، منذ قليل من مستشفى حميات حلوان، بعد ظهور نتيجة التحاليل الخاصه.

وقال سيف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه خرج من مستشفى حميات حلوان بعد موافقة وزارة الصحة، وثبوت سلبية نتيجة التحاليل الخاصه به، التي كانت تنم عن الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وظهرت أول أمس الأحد، أول الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، لشخص عائد من الصين، إلا أنه تم احتجازه داخل مستشفى حميات حلوان، لحين الاطمئنان على صحته.