أخبار مصر | مرتضى منصور: قطر بتهددني علشان بحب السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: قطر بتهددني علشان بحب السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تلقيه رسالة من ضابط قطري، كان نصها: "إن سبب كل ذلك هو دعمك وحبك للرئيس السيسي والجيش المصري".

وأوضح مرتضى في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر القلعة البيضاء، اليوم الثلاثاء: "نعم أحب السيسي.. أحب الجيش الوطني المصري المحترم، وأعلم فضله الكبير في إنقاذ بلدنا من المؤامرات الكبيرة خلال السنوات الماضية".

وعلى الصعيد الكروي، رفض رئيس نادى الزمالك، سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، قائلا: إن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائي من خوض المباراة من عدمه، ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى الدوحة.