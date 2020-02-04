أخبار مصر | دول العالم تعلن عن الأعداد المصابة بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دول العالم تعلن عن الأعداد المصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دول العالم عن عدد المصابين بمرض كورونا، والذي وصل لـ"20600" شخص من مختلف أنحاء العالم ما بين مرضي ومتوفين.



وشددت دول العالم الإجراءات بالمطارات والحدود على القادمين من الخارج وخاصة دولة الصين التي تسببت في انتشار فيروس كورونا للعالم.



ووصلت الحالات المصابة حتى صباح الثلاثاء، بالفيروس إلى 425 حالة وفاة وإصابة 20438 حالة في الصين، و16 حالة أصابة وحالة واحدة فى هونج كونج، و10 حالات فى ماكاو.



ويأتي ترتيب حالات الاصابة المعلن عنها حتى الآن 25 حالة من تايلاند، و20 من اليابان، و17 أصابة وحالة وفاة واحدة من سنغافورة، و16 من كوريا الجنوبية، و12 من ألمانيا، و11 من الولايات المتحدة، و10 من تايوان، ومثلهم من ماليزيا وفيتنام، و7 من أستراليا، و6 من فرنسا، و5 من الإمارات العربية المتحدة، و4 من كندا، و3 من الهند، ومن الفلبين حالتان واحدة مصابة والأخرى وفاة، وحالتا إصابة من روسيا ومثلهم من إيطاليا وبريطانيا، أما بلجيكا ونيبا وسريلانكا والسويد وإسبانيا وكمبوديا وفنلندا فحالة واحدة بكل دولة منهم.

