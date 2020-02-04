أخبار مصر | إنفوجرافيك.. حصاد وتفاصيل مشروعات النقل في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. حصاد وتفاصيل مشروعات النقل في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك يلقي الضوء على أهم إنجازات قطاع النقل على مدار عام 2019.
وكشف الإنفوجرافيك، عن تنفيذ 26 مشروعًا في مجال الطرق بأطوال 524 كيلومترًا بتكلفة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه، وأن من أبرز هذه المشروعات تطوير وإنشاء طريق برج العرب (الكافوري سيدي كرير) بطول 18.5 كيلومترا، بتكلفة 329.4 مليون جنيه.
وساهمت هذه المشروعات وفقًا للإنفوجرافيك، في تقدم مصر 17 مركزًا بمؤشر جودة الطرق في تقرير التنافسية، لتحتل المركز الـ28، عام 2019، مقارنة بالمركز الـ45، عام 2018، في حين تقدمت مصر 90 مركزًا في المؤشر ذاته عام 2019 مقارنة بعام 2014.
وعن مشروعات الكباري والمحاور المنفذة خلال 2019، أشار الإنفوجرافيك إلى إنشاء 7 مشروعات بتكلفة 2.4 مليار جنيه، أبرزها، محور عدلي منصور بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وإنشاء 4 كبارٍ على طريق (بنها المنصورة) بتكلفة 856 مليون جنيه، واثنين آخرين على طريق (القاهرةالسويس الصحراوي) بتكلفة 400 مليون جنيه.