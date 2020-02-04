أخبار مصر | إنفوجرافيك.. حصاد وتفاصيل مشروعات النقل في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. حصاد وتفاصيل مشروعات النقل في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتجسد ذلك في العديد من المشروعات سواء بقطاع الطرق، والكباري، أو الموانئ البحرية والبرية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة محور السكك الحديد، وشبكة مترو الأنفاق، ما ساهم في تقدم مصر بمؤشري جودة الطرق وخدمات القطارات بتقرير التنافسية. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك يلقي الضوء على أهم إنجازات قطاع النقل على مدار عام 2019.

تشهد منظومة النقل تطورًا كبيرًا يتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة الفاعلة في تنمية الدولة.



وكشف الإنفوجرافيك، عن تنفيذ 26 مشروعًا في مجال الطرق بأطوال 524 كيلومترًا بتكلفة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه، وأن من أبرز هذه المشروعات تطوير وإنشاء طريق برج العرب (الكافوري سيدي كرير) بطول 18.5 كيلومترا، بتكلفة 329.4 مليون جنيه.