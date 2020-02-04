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أخبار مصر | إنفوجرافيك.. حصاد وتفاصيل مشروعات النقل في 2019

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تشهد منظومة النقل تطورًا كبيرًا يتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة الفاعلة في تنمية الدولة.
وتجسد ذلك في العديد من المشروعات سواء بقطاع الطرق، والكباري، أو الموانئ البحرية والبرية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة محور السكك الحديد، وشبكة مترو الأنفاق، ما ساهم في تقدم مصر بمؤشري جودة الطرق وخدمات القطارات بتقرير التنافسية.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك يلقي الضوء على أهم إنجازات قطاع النقل على مدار عام 2019.


وكشف الإنفوجرافيك، عن تنفيذ 26 مشروعًا في مجال الطرق بأطوال 524 كيلومترًا بتكلفة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه، وأن من أبرز هذه المشروعات تطوير وإنشاء طريق برج العرب (الكافوري سيدي كرير) بطول 18.5 كيلومترا، بتكلفة 329.4 مليون جنيه.

ولفت إلى ورفع كفاءة طريق (رأس غارب الشيخ فضل) مرحلة أولى بطول 60 كيلومتر بتكلفة 230.5 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ ازدواج الطريق الزراعي (بني سويف المنيا) من مطاي حتى المنيا بطول 33 كيلومتر، بتكلفة 140.4 مليون جنيه.

وساهمت هذه المشروعات وفقًا للإنفوجرافيك، في تقدم مصر 17 مركزًا بمؤشر جودة الطرق في تقرير التنافسية، لتحتل المركز الـ28، عام 2019، مقارنة بالمركز الـ45، عام 2018، في حين تقدمت مصر 90 مركزًا في المؤشر ذاته عام 2019 مقارنة بعام 2014.

وعن مشروعات الكباري والمحاور المنفذة خلال 2019، أشار الإنفوجرافيك إلى إنشاء 7 مشروعات بتكلفة 2.4 مليار جنيه، أبرزها، محور عدلي منصور بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وإنشاء 4 كبارٍ على طريق (بنها المنصورة) بتكلفة 856 مليون جنيه، واثنين آخرين على طريق (القاهرةالسويس الصحراوي) بتكلفة 400 مليون جنيه.

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