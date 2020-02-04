أخبار مصر | سفير بيلاروسيا: حريصون على تعزيز الحركة السياحية الوافدة لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير بيلاروسيا: حريصون على تعزيز الحركة السياحية الوافدة لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، السفير سيرجي تيرتنتييف، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعباسية؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السياحة والآثار.

وشهد اللقاء، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والسفير ماجد نافع، المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار.

وبدأ اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وعلى الرغبة المشتركة في التعاون في مجال السياحة والآثار.

ومن ناحيته، استعرض سفير بيلاروسيا، إمكانية التعاون وإقامة اتفاقيات مشتركة في مجال المتاحف الأثرية وتبادل الخبرات بين الجانبين في تطوير مجال العمل المتحفي وتدريب العاملين بالمتاحف.

وأكد سفير دولة بيلاروسيا، أن بلاده حريصة على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر، في مختلف مجالات السياحة، وتعزيز الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البلاروسي.