أخبار مصر | الخميس.. "التعليم" تناقش الإجراءات الوقائية للأمراض المعدية بالترم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. "التعليم" تناقش الإجراءات الوقائية للأمراض المعدية بالترم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عقد لقاء من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بين مديري المديريات التعليمية، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق ٦ فبراير.

وقال رضا حجازي، في خطاب رسمي له: إن هذا الاجتماع سوف يتناول الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها للتعامل مع حالات الإصابة بالأمراض المعدية.

وناشد "حجازي" خلال خطابه، مدير المديرية ووكيل المديرية ومديري الإدارات التعليمية وأيضا أقسام التربية البيئية والسكانية، بضرورة حضور هذا الاجتماع.