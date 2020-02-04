أخبار مصر | منسق الأمم المتحدة بمصر: القاهرة تحقق نجاحات في الاقتصاد الضخم

وأضاف أن مصر تتغير للأفضل نحو تحقيق الرفاهية وتوفيرها لشعبها، وهذا هو النجاح الذي نحتاجه في عام 2020.

وجاء ذلك في افتتاح الاجتماع السنوي لمديري مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الإفريقية، الذي تستضيفه القاهرة، اليوم الثلاثاء، ولمدة 3 أيام، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وسينتيا صموئيل أولونجوان، مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي لدول إفريقيا، وإرِيك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وأوضح "ريتشارد" أن هناك 5 سنوات مرت منذ أن تم طرح أهداف التنمية المستدامة في مصر، بعدها تم تغيير أهداف الحوار والحسابات الخاصة بتحقيق الأهداف، وأن مصر سوف تحقق أهداف التنمية المستدامة في 2030.

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ونوه بأن هناك تعاون وشراكة من قبل منظمة العمل الدولية لدعم الدول الأعضاء، حيت يتمثل إسهام المنظمة من خلال الشراكة بـ24 مليون دولار، و12 مليون دولارمن حكومات الدول، وأن هذا السبيل هو الوحيد لتحقيق أهداف التنمية.

وشدد على أن مصر تعد إحدى الدول التي قامت بتوفير الجزء الخاص بها كدولة شريكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعليه فإن هذا السبيل ليس مستحيلاً والدليل على ذلك قيام القاهرة بذلك.

وأعرب "ريتشارد" عن سعادته بأن مصر تمر بحالة ناجحة في الاقتصاد الضخم، ووفقاً للحسابات فعندما تقوم مصر بزيادة الضرائب مع ضمان تأدية الجميع لها ستوفر 11 مليون دولار في السنة، وذلك يساعدها في تحقيق أهداف الاستثمار والأهداف المطروحة للتنمية.

