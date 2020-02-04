أخبار مصر | محافظ الجيزة: فسخ التعاقد مع شركات الجمع السكني بحي غرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: فسخ التعاقد مع شركات الجمع السكني بحي غرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن هناك رصد يومي لأداء شركات الجمع السكني للمخلفات، مؤكدا أن هناك معايير تقييم كل شركة عدم وجود تجمعات للقمامة بالقطاعات المكلفه بها، وأن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى النظافة لكي تظهر أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالأحياء والمراكز‪.‬

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه مع شركات الجمع المنزلي، للوقوف على مستوى النظافة والعمل على حل المشاكل التي قد تواجهم للإرتقاء والنهوض بمنظومة النظافة.

وخلال اللقاء وجه المحافظ رئيس حي جنوب بفسخ التعاقد مع شركات الجمع السكني المكلفة بأعمال الجمع السكني بنطاق الحي، لتقاعسها في أداء الأعمال المكلفة بها، وتدني مستوى النظافة بالحي، والتعاقد مع شركات جادة للوصول للمستوى المطلوب‪ .‬

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وأكد المحافظ على رئيس هيئة النظافة، بضرورة عمل بطاقة تعريف للعمالة الموجودة بالشركات للتسهيل عليهم أثناء تأدية مهمتهم المكلفين بها، واتخاذ كافة الإجراءات حيال حراس العقارات الغير متعاونين مع الشركات لقيامه بعدم السماح للعمالة بجمع المخلفات من الوحدات السكنية‪ .‬

ووجه راشد، رؤساء الأحياء بتوعية المواطنين بأهمية التعاون مع شركات الجمع السكني، والسماح لهم بجمع القمامة من الوحدات السكنية وعدم إلقاءها في الشوارع والميادين للحفاظ على نظافتها.

وأشار إلى أن خلال الفترة القادمة سيتم رفع صناديق القمامة من الشوارع والميادين بالتدريج، لإظهار مستوى الشركات في تفعيل منظومة الجمع من المنازل‪ .‬

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الجادة، لأماكن توزيع العماله بالشوارع والميادين أثناء فترة عملهم، مشددا على التصدي لأصحاب الزرايب وتوجيهم بالتعاقد مع هيئة النظافة لرفع مخلفات المواشي، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئية حيال الغير ملتزمين لقيامهم بإلقاء روث المواشي بالشوارع، فضلا عن وجودهم داخل الكتل السكنية‪ .‬