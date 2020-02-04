مصر | تأجيل محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة لـ2 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة لـ2 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 2 مارس المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

