مصر | استعجال تقرير الطب الشرعى في واقعة اغتصاب طفلين بالعجوزة

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استعجلت نيابة العجوزة، شمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي، في واقعة التعدي الجنسي على طفلين، بعد استغلالهم في أعمال التسول، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وأمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس شابين وهما: "أحمد" و"ياسين"، في عقدهم الثاني من العمر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد استغلالهم لطفلين في التسول والاعتداء الجنسي عليهم.

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة استغلال طفلين في عقدهم الأول في العمر، خلال سؤال المتهمين، الذين اعترفوا بأنهم كانوا يستغلا الطفلين وهم "إسلام وخالد" لهروبهم دائما من أهاليهم، نتيجة الفقر.

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وأفادت التحقيقات، أنهم قاموا باستغلالهم لذلك للتسول، بالإضافة لمسح العربات مقابل مبالغة ماليه، ثم يأخذوا المبالغ ويعطوا لهم نصيب قليل، ولصغر سنهم استغلا الشابين تواجدهم دائما بالشارع وتم التعدي عليهم جنسيا بشكل مستمر، وذلك مقابل عملهم معهما واعطائهم نقودا لسداد احتياجتهم.

بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ من نجده الطفل، يفيد باستغلال طفلين يبلغ أعمارهم من ١٠ إلى ١٣ عامًا، للسرقة والتسول بمنطقة العجوزة، وتعرضهم للاعتداء الجنسي.

وبإعداد الإجراءات اللازمة، والتوصل لهوية المتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.