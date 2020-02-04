مصر | تجديد حبس قاتل ابنته في مدينة نصر

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب طفلته حتى الموت، بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء"، كما أمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم أول مدينة نصر بلاغًا من الأهالى بعزبة الهجانة يفيد بمقتل طفلة، وبالتعامل مع البلاغ المقدم، انتقل رجال رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم العثور على طفله 14 عاما، وبها أثار للضرب والتعذيب.