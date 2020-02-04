مصر | حبس سيدتين تبيعان "الذهب المزيف" بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سيدتين تبيعان "الذهب المزيف" بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بحبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالنصب على أصحاب محلات الذهب بدائرة قسم السيدة زينب.
وعقب انصرافهما اكتشف أنهما مقلدتان ومدموغتان بأختام مقلدة ومتلاعب بقیمة العیار الخاص بهما.
وأمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين الإجرامي ووجود ضحايا آخرين لهما، في وقائع النصب.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السیدة زینب، مفاده تلقيه بلاغا من "ك. م" 32 سنة، صاحب محل مشغولات ذهبیة بتضرره من سیدتين "أدلى بأوصافهما التقریبیة" لقیامهما ببیع 2 دبلة ذهب عیار 21، مقابل مبلغ مالي وتقدیمهما فاتورة شراء لهما.
وعقب انصرافهما اكتشف أنهما مقلدتان ومدموغتان بأختام مقلدة ومتلاعب بقیمة العیار الخاص بهما.