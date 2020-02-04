مصر | استعجال تقرير المعمل الكيماوي لأقراص مخدرة بحوزة متهم في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال تقرير المعمل الكيماوي لأقراص مخدرة بحوزة متهم في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة الجزئية، باستعجال تقرير الفحص الكيماوي، لـ100 قرص مخدر حاول راكب تهريبها عبر مطار القاهرة خارج البلاد.

وتعود البداية أثناء إنهاء إجراءات السفر، حيث اشتبه مأمور تفتيش بالراكب وحينما قام بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" تأكد الاشتباه،

وبالعرض على مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنه لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 100 قرص مخدر.

وقرر مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة، تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بذلك.

وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللأزمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.