مصر | المؤبد لعاطل استخدم المساجد في ترويج المخدرات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لعاطل استخدم المساجد في ترويج المخدرات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المؤبد لعاطل لقيامه بتكوين تشكيل عصابي لترويج المخدرات بالسيدة زينب.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وهيثم الطنطاوي وأحمد الحوني.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم السيدة بلاغا يفيد بقيام شخص باستخدام المساجد لتوزيع المواد المخدرة، وبعمل التحريات تبين أن "كريم.د"، 25 عاما، يدير تنظيما وتشكيلا عصابيا تخصص في ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم السيدة زينب.

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وبإعداد الاكمنة، تم القبض على المتهم، ومعه كميات من المواد المخدرة، ومجموعة من الشباب الذين هم تحت سن الـ18 عاما، وبعرض المتهم على النيابة، أقر بقيامه بإدراة تشكيل عصابي لتوزيع المواد المخدرة واتخد من دائرة السيدة زينب، مقرا لعمله.

وكما اسندت النيابة للمتهم وآخرين تهمة حيازة وإحراز مخدري "الحشيش والترمادول" داخل إحدى دور العبادة وهو مسجد "زين العابدين"، مستخدمين في تلك الجريمة عدد من الأطفال الذين لم يبلغوا الـ18 عاما على النحو المبين بالتحقيقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.