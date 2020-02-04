مصر | "استغاثة" تنقذ عاملا من السرقة بالإكراه على يد مسجل في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استغاثة" تنقذ عاملا من السرقة بالإكراه على يد مسجل في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعود الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بميدان السكاكيني، دائرة القسم، حيث تناهى إلى سمعها صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكنت من ضبط المدعو "ه.و.ط"، 21 عاما، عاطل ومقيم الواحات الخارجة بالوادي الجديد، والمطلوب التنفيذ عليه في 3 حكم حبس جزئي " تسول " بإجمالي حبس 5 شهور، أثناء سرقته هاتفا محمولا كرها عن المدعو "ح.م.ح" 33 عاما عامل بورشة إصلاح إطارات كائنة بمحل البلاغ ومقيم مساكن النهضة ـ دائرة قسم شرطة السلام ثان، تحت تهديد طبنجة صوت بحوزته.
وضبط بحوزته المضبوطات التالية: دراجة البخارية رقم "أ د ب 6327 " ولا يحمل ثمة تراخيص، طبنجة صوت ماركة برتا، و2 طلقة من ذات العيار، وهاتف محمول " مجهول المصدر "، وبسؤال المجني عليه اتهمه بسرقته بالإكراه لرفضه إصلاح الدراجة البخارية المضبوطة بحوزة المتهم.
وبمناقشة المتهم عن مصدر الدراجة البخارية اعترف بسرقتها حال توقفها بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأمكن التوصل لمالكها وتبين أنه يدعى "م.ح.ح" 27 عاما، عامل ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، وجار استدعائه.
وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.