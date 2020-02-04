مصر | "استغاثة" تنقذ عاملا من السرقة بالإكراه على يد مسجل في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استغاثة" تنقذ عاملا من السرقة بالإكراه على يد مسجل في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت القوات الأمنية بمحافظة القاهرة، في القبض على هارب من تنفيذ 3 أحكام، أثناء سرقته لأحد الأشخاص، بالظاهر.

وتعود الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بميدان السكاكيني، دائرة القسم، حيث تناهى إلى سمعها صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكنت من ضبط المدعو "ه.و.ط"، 21 عاما، عاطل ومقيم الواحات الخارجة بالوادي الجديد، والمطلوب التنفيذ عليه في 3 حكم حبس جزئي " تسول " بإجمالي حبس 5 شهور، أثناء سرقته هاتفا محمولا كرها عن المدعو "ح.م.ح" 33 عاما عامل بورشة إصلاح إطارات كائنة بمحل البلاغ ومقيم مساكن النهضة ـ دائرة قسم شرطة السلام ثان، تحت تهديد طبنجة صوت بحوزته.