مصر | الاستماع لشهود واقعة "قتيل أبو النمرس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستماع لشهود واقعة "قتيل أبو النمرس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب يدعى "محمد عبد الحي"، في عقده الثالث من العمر، بعدما لقي مصرعه إثر إطلاق نار عليه داخل محل بأبو النمرس، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وطلبت النيابة، الاستماع إلى شهود العيان بالمنطقة، فيما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

كانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق من اليوم، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب.

Advertisements

وكشف شاهد عيان، عن تفاصيل جديدة في الواقعة، إذ قال إن هناك ٣ أشخاص مسلحين يستقلون "توكتوك" بمنطقة النفق في قرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس، نزلوا عندما تأكدوا من عدم تواجد أحد، وقاموا بإطلاق أعيره نارية صوبه.

وأضاف الشاهد إلى "الخليج 365"، أن الضحية كان لديه سوبر ماركت" naf2"مشهور بالمنطقة، لافتًا إلى أن الجميع يشتروا منه، لسمعته الطيبة بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه بعد إطلاق الأعيرة الناريه عليه قمنا بنقله لأحد المستشفيات، ولكن كان لفظ أنفاسه الأخيرة، قائلا، " محمد شهيد لقمه عيشه"، مؤكدًا أن المجني عليه كان ينفق على أسرته من السوبر ماركت.

وأفادت التحريات الأولية، أن الشاب أطلق عليه النار من قبل أحد أولاد عمه إثر خلافات عائليه تجمع بينهما، وفروا هاربين، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.