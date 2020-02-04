مصر | ضبط 13 قضية تهريب بضائع بميناء القاهرة الجوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 13 قضية تهريب بضائع بميناء القاهرة الجوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأسفرت حملات الإدارة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالي: تنفيذ 1385 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 38 مخالفة في مجال شروط التصاريح الممنوحة للعاملين، وضبط 86 مخالفة في مجال ضبط السائقين المخالفين، وضبط 8 مخالفات في مجال مزاولة مهنة من دون ترخيص.

شنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، العديد من الحملات الموجهة، لمكافحة صور الخروج على القانون كافة، خلال شهر يناير الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعدٍ أو مخالفة.

كما تم ضبط 18 قضية في مجال "المخدرات"، وضبط 8 قضايا في مجال "تهريب النقد"، وفحص وتحرير 37 مخالفة مستندات سفر مزورة تم ضبطها، وضبط قضية في مجال قضايا "تهريب المشغولات الذهبية والفضية والمعادن النفيسة".