شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقته الخاصة.. طالب صيني يشكر مصر لدعمها بلاده في أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه إبراهيم شان دونج، الطالب الصيني، الذي يدرس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، على وقوفهم مع الشعب الصينى في أزمة «كورونا» وإرسال معونات طبية عاجلة للشعب الصيني.

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وقال «شان دونج»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على هامش مشاركته في فعاليات ملتقى الطلاب الوافدين الدارسين في الجامعات المصرية، والذى أقيم بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية بمشاركة 447 طالبا وطالبة من الوافدين، إن «مصر أم الدنيا، وكل الصينيين يعشقونها، وهو يدرس منذ 3 سنوات في جامعة الإسكندرية وتربطه علاقات صداقة قوية بكل الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعة»، مضيفا أنه مستقر في مصر ولم يغادرها منذ بداية العام الجاري.

وأكد أن «الحكومة الصينية تبذل جهودا كبيرة لمحاصرة الوباء، وأنه على تواصل بأقاربه وأصدقاءه في الصين، والوضع جيد وهو ينتمي لمنطقة شاندونج في الشمال الصيني وهى خالية من الوباء».

وحرص الطالب الصيني على توجيه الشكر للشعب المصري بطريقته الخاصة عن طريق ترديد النشيد الوطني لمصر «بلادي بلادي»، قائلا: «فعلا مصر أم الدنيا»، مضيفا أنه مستمر في دراسته للغة العربية حتى التخرج بكلية الآداب بالإسكندرية حتى يعلم اللغة العربية للصينيين. وعبر عن سعادته بزيارة الإسماعيلية وجوها الجميل والمشروعات العظيمة بها مثل قناة السويس الجديدة والانفاق.