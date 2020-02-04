شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت السياحية»: قرار حظر التعامل مع الكيانات غير المرخصة تتويج لجهودنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت غرفة المنشآت السياحية، في إقناع المسؤولين بالدولة، على ضرورة قصر تعامل القطاع السياحي، مع الكيانات المرخصة من قبل الدولة، وخاصة تعامل الشركات السياحية مع المنشآت السياحية الأعضاء بالغرفة، والتي تخضع كافة أنشطتها للرقابة من قبل الجهات المعنية سواء من السياحة أوالصحة أوالبيئة أوالطب البيطري.

وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الخطاب الذي تم توجيهه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي دعا فيه القطاع السياحي «الاتحاد والغرف السياحية الخمسة بما فيها المنشآت السياحية» إلى حظر وعدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة سياحياً، يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الغرفة خلال الفترة الماضية مع الجهات الرقابية، والأجهزة المعنية، بضرورة الحد ووقف تعامل القطاع السياحي وخاصة الشركات السياحية، مع مطاعم ومنشآت سياحية محلية وغير مرخصة، مما يهدد استثمارات هذه المنشآت ويؤثر على تشغيلها، فضلاً عن الأثار السلبية الناجمة عن هذا التعامل وتهديد صحة وسلامة السائحين الوافدين حالة تعرضهم لأية مخاطر نتيجة تناولهم لأطعمة وأغذية غير آمنة.

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وأشار«المصري»، إلى أنه خلال اللقاءات المتعددة والاجتماعات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مع المسؤولين بالحكومة والأجهزة الرقابية، تم توضيح المخاطر من جراء الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، من توجيه الفوج السياحي لمطاعم ومنشآت ترفع لافتة السياحة ولا تخضع ولا تطبق المعايير والإشتراطات الصحية والبيئية والبيطرية والسياحية في تقديمها للغذاء المقدم لأفواجها، إلى جانب عدم حصول الدولة على ما تستحقه من رسوم ضرائب نتيجة لهذا النشاط غير الخاضع للإشراف الرسمي.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الغرفة سبق وأن خاطبت شقيقتها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بضرورة التنبيه على أعضائها بأهمية قصر تعاملها في تناول الوجبات للأفواج السياحية على أعضاء غرفة المنشآت السياحية الذين تتصدر منشآتهم شعار الغرفة ودرجة نجوميتها، وكذلك ترخيص وزارة السياحة، حفاظاً على أمن وسلامة وصحة السائحين الوافدين، وقبلها سمعة المقصد السياحي المصري حالة تعرض أحد السائحين لحالات مرضية نتيجة لتناولهم أطعمة لا تتوافر بها معايير صحة وسلامة الغذاء الآمن، والتي تتميز به المنشآت السياحية الخاضعة والمطبقة لهذه المعايير.

وثمن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية بالتحذيرات الصادرة من قبل الحكومة، والرقابة الإدارية بحظر التعامل مع أية كيانات غير مرخصة من قبل الجهات المعنية وخاصة السياحية .والذى تم تعميمه على القطاع السياحى، مشدداً على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات لكونها تصب في صالح القطاع السياحي كله، وتحافظ على مقدرات الدولة، خاصة وإنها أكدت في خطاب التعميم على فقرة نصت «يحظر التعامل مع الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة، أو مواقع إلكترونية على الإنترنت، وعدم التعامل مع تلك الكيانات وإنه من يخالف ذلك سيعرض المنشآة أو الشركة والمسئولين عنها لعقوبات قانونية صارمة .