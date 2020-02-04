شكرا لقرائتكم خبر عن «قصور الثقافة» تحقق رقمًا قياسيًا في «مبيعات المعرض»: «أكثر من 83 ألف كتاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل انتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ51 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بيوم واحد، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تحطيم الأرقام القياسية في بيع إصداراتها، حيث تم بيع عدد 83320 كتابًا بإجمالى 64 ألفًا و705 جنيهات لإصداراتها وإصدارات النشر الإقليمى، وبنسبة تجاوزت المستهدف بحوالى 25%.

يأتي ذلك نتيجة لتنفيذ خطة النشر التي وضعتها الهيئة هذا العام باستهداف الجماهير من خلال نشر الكتب التي يهتمون بها ويحرصون على اقتنائها والتي تتناول عددا من قضاياهم وأفكارهم وميولهم بعدد من العناوين الجديدة ضمن سلاسل النشر المختلفة في مجالات المعرفة العامة، العلوم التطبيقية، العلوم الاجتماعية والبحثية، الأدب، التاريخ، الجغرافيا، الفنون، والتى تهدف إلى توصيل الكتاب لأيدي القراء بثمن زهيد، حيث تقوم الهيئة بدعم سعر الكتاب بــ 50% وبأسعار كتب تبدأ من جنيه واحد إلى عشرين جنيهًا، وقد تلاحظ في مبيعات هذا العام زيادة الإقبال على شراء كتب النشر الإقليمي، حيث تم بيع عدد كبير من إبداعات الكُتاب بالأقاليم والتي أوشكت على النفاد من جناح الهيئة بالمعرض.

تنوعت الإصدارات داخل السلاسل، ومنها «الذخائر، الدراسات الشعبية، روائع المسرح العالمى، كتابات نقدية، حكايات مصر، آفاق عالمية،... وغيرها»، بالإضافة لإصدارها سلسلة جديدة بعنوان «الهوية» التى تضم 10 أجزاء تتناول تاريخ مصر، منها «الأعمدة السبعة للشخصية المصرية» تأليف ميلاد حنا، كتاب «تكوين مصر» تأليف محمد شفيق غربال، بجانب ترجمة بعض الروايات من الأدب العالمى، ومن السلاسل الأكثر مبيعا «روائع المسرح العالمي، الذخائر، آفاق عالمية» وتواصل الهيئة مبيعاتها حتى نهاية فعاليات المعرض.