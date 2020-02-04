شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة غدًا 12 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه نظراً لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كبارى مصر الجديدة، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية – منطقة عرب الجسر – شارع عزيز المصرى ومتفرعاته – منطقة عزبة النخل الشرقية – منطقة الهايكستب)، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباح الأربعاء وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة غدًا 12 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.